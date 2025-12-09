Росреестр Подмосковья расскажет о лицензиях на геодезию 10 декабря

Специалисты отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Московской области проведут телефонную линию для жителей региона на тему лицензирования геодезической и картографической деятельности 10 декабря. В ходе прямого эфира можно будет уточнить, как подать заявление на получение лицензии, внести изменения в уже действующую лицензию, узнать о профилактических визитах, периодическом подтверждении соответствия лицензионным требованиям и других аспектах работы с лицензиями. Звонки будут приниматься с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (495) 223-45-41.

«С начала 2025 года Управлением Росреестра по Московской области предоставлено девять лицензий на осуществление геодезической и картографической деятельности, проведено десять обязательных профилактических визитов и 34 периодических подтверждений соответствия лицензиатов лицензионным требованиям», — отметил начальник отдела геодезии и картографии Игорь Листков.

Заявления о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр или прекращении действия лицензии подаются через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в электронном виде. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, представляющие интересы компании, должны подписывать заявления усиленной квалифицированной электронной подписью.

С момента запуска новой интерактивной формы на портале ЕПГУ подача всех заявлений по лицензированию геодезической и картографической деятельности осуществляется через эту форму, а сведения о конкретной лицензии можно получить через форму-концентратор. Ознакомиться с полным реестром выданных лицензий можно на официальном сайте Росреестра.