Росреестр Подмосковья: проверка данных о границах участка в ЕГРН доступна онлайн
С 1 марта 2025 года в России заработал принцип «построил-оформи», утвержденный федеральным законом. Владельцы обязаны регистрировать право собственности на готовые объекты без промедления, напомнили в Управлении Росреестра по Московской области.
Кроме того, закон запрещает ставить на кадастровый учет или оформлять права на любые здания и сооружения, включая недостроенные, если границы земельного участка под ними не внесены в реестр.
Межевание — это процедура точного определения и юридического закрепления границ территории в Едином государственном реестре недвижимости. Убедиться в том, что участок прошел межевание, можно бесплатно через публичную кадастровую карту на платформе «Национальная система пространственных данных».
Наличие актуальных сведений о границах земельных участков в ЕГРН — важная гарантия защиты прав собственников. Точные данные позволяют предотвращать земельные споры, минимизировать риски ошибок при распределении территорий и создавать надежную основу для планомерного развития инфраструктуры региона.
Антон Рыбников
заместитель начальника территориального отдела № 2
Чтобы внести данные о границах в ЕГРН, собственнику следует заказать подготовку межевого плана у кадастрового инженера и передать его в Управление Росреестра по Московской области. Также сведения обновляют во время масштабных комплексных кадастровых работ федерального и регионального уровней.
Сведения об основных характеристиках объектов содержатся в выписке из ЕГРН. Ее оформляют на официальном портале Росреестра, через госуслуги или при личном визите в МФЦ.