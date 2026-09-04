Росреестр Подмосковья: проверка данных о границах участка в ЕГРН доступна онлайн

С 1 марта 2025 года в России заработал принцип «построил-оформи», утвержденный федеральным законом. Владельцы обязаны регистрировать право собственности на готовые объекты без промедления, напомнили в Управлении Росреестра по Московской области.

Кроме того, закон запрещает ставить на кадастровый учет или оформлять права на любые здания и сооружения, включая недостроенные, если границы земельного участка под ними не внесены в реестр.

Межевание — это процедура точного определения и юридического закрепления границ территории в Едином государственном реестре недвижимости. Убедиться в том, что участок прошел межевание, можно бесплатно через публичную кадастровую карту на платформе «Национальная система пространственных данных».