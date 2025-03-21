Росреестр Подмосковья провел встречу со студентами

В Управлении Росреестра по Московской области прошла встреча со студентами РАНХиГС. Ее организовали по проекту «Наставничество», который помогает молодежи познакомиться с работой госслужбы и мотивирует студентов к карьере в этой сфере.

На встрече ребятам рассказали о деятельности Росреестра: как работают отделы геодезии и картографии, а также как ведомство взаимодействует с арбитражными управляющими. Особое внимание уделили работе госрегистратора, который проверяет документы и анализирует договоры для госрегистрации.

Студентам показали, как регистраторы ведут кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость, а также рассказали о цифровых сервисах Росреестра. Будущие специалисты узнали много полезной информации, которая пригодится им в работе.