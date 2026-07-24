Росреестр Подмосковья провел встречу с выпускниками колледжа МФЮА

В Московском финансово-юридическом университете провели церемонию вручения дипломов выпускникам колледжа геодезии и кадастра. Разделить важный момент с молодыми специалистами приехали представители Управления Росреестра по Московской области.

Они отметили значимость тесной связи между системой профессионального образования и практической подготовкой кадров для земельно-имущественной отрасли.

Во время встречи будущим специалистам рассказали о возможностях построения карьеры в Росреестре и объяснили, как пройти производственную практику.

Для участников мероприятия работала специальная консультационная площадка. Выпускники могли получить ответы на вопросы о поступлении на государственную гражданскую службу, узнать о предъявляемых к кандидатам требованиях, а также ознакомиться с актуальными вакансиями и особенностями прохождения конкурсного отбора.

Ректор МФЮА Алексей Забелин поздравил выпускников с успешным завершением обучения и пожелал им не останавливаться на достигнутом.