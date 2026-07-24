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Росреестр Подмосковья провел встречу с выпускниками колледжа МФЮА

Фото: Управление Росреестра по Московской области

В Московском финансово-юридическом университете провели церемонию вручения дипломов выпускникам колледжа геодезии и кадастра. Разделить важный момент с молодыми специалистами приехали представители Управления Росреестра по Московской области.

Они отметили значимость тесной связи между системой профессионального образования и практической подготовкой кадров для земельно-имущественной отрасли.

Во время встречи будущим специалистам рассказали о возможностях построения карьеры в Росреестре и объяснили, как пройти производственную практику.

Для участников мероприятия работала специальная консультационная площадка. Выпускники могли получить ответы на вопросы о поступлении на государственную гражданскую службу, узнать о предъявляемых к кандидатам требованиях, а также ознакомиться с актуальными вакансиями и особенностями прохождения конкурсного отбора.

Ректор МФЮА Алексей Забелин поздравил выпускников с успешным завершением обучения и пожелал им не останавливаться на достигнутом.

Наши  выпускники получили не только документы об окончании учебного заведения, но и четкие ориентиры для дальнейшего профессионального развития, а также возможность продолжить обучение в вузе и добиться значимых результатов в профессии.

Алексей Забелин

ректор МФЮА

Сотрудничество Управления Росреестра по Московской области с колледжем геодезии и кадастра МФЮА носит системный характер. Оно включает организацию учебной и производственной практики студентов, проведение профильных мастер-классов, участие специалистов ведомства в работе государственных аттестационных комиссий и других образовательных мероприятиях.

Такой формат позволяет будущим специалистам получать не только теоретические знания, но и практические навыки.

Видеозапись церемонии доступна по ссылке.