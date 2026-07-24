Росреестр Подмосковья провел встречу с выпускниками колледжа МФЮА
В Московском финансово-юридическом университете провели церемонию вручения дипломов выпускникам колледжа геодезии и кадастра. Разделить важный момент с молодыми специалистами приехали представители Управления Росреестра по Московской области.
Они отметили значимость тесной связи между системой профессионального образования и практической подготовкой кадров для земельно-имущественной отрасли.
Во время встречи будущим специалистам рассказали о возможностях построения карьеры в Росреестре и объяснили, как пройти производственную практику.
Для участников мероприятия работала специальная консультационная площадка. Выпускники могли получить ответы на вопросы о поступлении на государственную гражданскую службу, узнать о предъявляемых к кандидатам требованиях, а также ознакомиться с актуальными вакансиями и особенностями прохождения конкурсного отбора.
Ректор МФЮА Алексей Забелин поздравил выпускников с успешным завершением обучения и пожелал им не останавливаться на достигнутом.
Наши выпускники получили не только документы об окончании учебного заведения, но и четкие ориентиры для дальнейшего профессионального развития, а также возможность продолжить обучение в вузе и добиться значимых результатов в профессии.
Алексей Забелин
ректор МФЮА
Сотрудничество Управления Росреестра по Московской области с колледжем геодезии и кадастра МФЮА носит системный характер. Оно включает организацию учебной и производственной практики студентов, проведение профильных мастер-классов, участие специалистов ведомства в работе государственных аттестационных комиссий и других образовательных мероприятиях.
Такой формат позволяет будущим специалистам получать не только теоретические знания, но и практические навыки.
Видеозапись церемонии доступна по ссылке.