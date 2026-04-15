Росреестр Подмосковья провел совещания по вопросам недвижимости в 32 округах

В Московской области продолжают наполнять актуальными сведениями Единый государственный реестр недвижимости. Для этого региональные власти работают вместе с руководством муниципалитетов.

Основная задача — найти собственников объектов, которые были учтены много лет назад, но права на них так и не оформили официально (речь идет о недвижимости, приобретенной до 1998 года). Также из реестра убирают постройки, которых уже не существует.

Чтобы ускорить процесс, специалисты проводят встречи с сотрудниками администраций округов. В рамках этих мероприятий они объясняют, как искать владельцев и правильно оформлять документы. Такие совещания прошли уже в 32 округах.

К 1 апреля удалось найти 2 254 собственника 1 724 объектов недвижимости — в основном это квартиры и помещения, а также земельные участки и несколько зданий.

«Актуальные сведения помогают оказывать качественные государственные услуги, снижают риск судебных споров, обеспечивают развитие цифровых сервисов, а также дают возможность реализации дополнительных мер по защите недвижимости», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.