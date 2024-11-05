Росреестр Подмосковья провел семинар о рынке недвижимости

Росреестр Подмосковья провел семинар для повышения качества кадастровых работ и оказания методической помощи инженерам, готовящим межевые и технические планы для учета и регистрации недвижимости в Московской области. С участниками разобрали типичные ошибки и особенности подготовки планов для учетно-регистрационных действий на региональном уровне.

На встрече представители управления обсудили последние изменения в земельном законодательстве, новые подходы в кадастровых услугах, а также вопросы подготовки документов для учета объектов. Особое внимание уделили применению единых стандартов, что помогает улучшить качество работ и снизить число приостановлений регистраций.

Заместитель начальника отдела учета и регистрации Юлия Миронова отметила, что регулярные семинары и консультации помогают кадастровым инженерам повышать качество услуг и упрощают оформление недвижимости для граждан.

Кадастровый инженер Николай Субботин добавил, что подобные семинары — действенный способ взаимодействия с Росреестром, способствующий развитию и улучшению качества госуслуг для защиты интересов граждан.