Росреестр Подмосковья провел семинар о комплексном развитии территорий

В Управлении Росреестра по Московской области провели обучающий семинар, посвященный правовым аспектам комплексного развития территорий. В мероприятии участвовали государственные регистраторы прав и кадастровые инженеры.

Специалисты обсудили актуальные вопросы, которые помогают повышать качество и доступность услуг в сфере регистрации недвижимости.

К семинару присоединились представители Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», филиала Роскадастра по Московской области и Московского областного фонда содействия комплексному развитию территорий.

Участники рассмотрели порядок межевания в зонах КРТ, последние изменения земельного и имущественного законодательства, судебную практику по спорным учетно-регистрационным действиям и результаты работы апелляционной комиссии за первое полугодие 2026 года. Отдельный блок посвятили практическим рекомендациям для кадастровых инженеров, которые помогут снизить число приостановлений и возвратов документов без рассмотрения.

Также специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству представили материалы об особенностях межевания участков в зонах КРТ при создании коттеджных поселков. Ознакомиться с презентацией можно по ссылке.

Семинар объединил представителей профильных организаций для обмена опытом и совместного поиска решений по сложным вопросам правоприменения.