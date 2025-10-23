Росреестр Подмосковья провел семинар для государственных регистраторов

Подмосковное управление Росреестра провело семинар для государственных регистраторов прав. Участники обсудили особенности взаимодействия с МФЦ при приеме и выдаче документов.

В рамках семинара специалисты также обсудили сокращение сроков обработки документов и повышение качества оказания услуг в МФЦ. Они разобрали частые ошибки при приеме заявлений и уделили особое внимание цифровизации процесса.

«Управлением на регулярной основе организовано обучение государственных регистраторов прав для применения законодательной базы в сфере недвижимости, в том числе для снижения количества приостановлений и отказов в государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав», — сказал заместитель начальника территориального отдела № 5 Александр Четверик.

Эксперты обсудили нововведения в законодательстве и выдвинули предложения по организации совместной работы.