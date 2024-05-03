Росреестр Подмосковья провел онлайн-урок для сотрудников МФЦ | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 13:18 Росреестр Подмосковья провел онлайн-урок для сотрудников МФЦ Росреестр Московской области

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Специалисты Управления Росреестра по Московской области провели обучающий онлайн-семинар для сотрудников МФЦ Подмосковья. Участники видеоконференции узнали об изменениях в действующем законодательстве, познакомились с нюансами порядка приема документов, а также выяснили, по каким параметрам формируется рейтинг эффективности работников.

По словам начальника отдела контроля предоставления государственных и муниципальных услуг ГКУ «МО МФЦ» Кирилла Абакумова, на сегодняшний день государственные услуги Росреестра, одни из самых популярных и востребованных в МФЦ Подмосковья.

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«Организация обучающих мероприятий — непременное условие для развития и повышения квалификации наших специалистов, что помогает сделать процесс получения государственных услуг Росреестра более комфортным для граждан», — рассказал Абакумов.

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