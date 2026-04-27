Росреестр Подмосковья провел обучающий семинар для сотрудников терподразделений

В Управлении Росреестра по Московской области провели очередное обучающее мероприятие для сотрудников территориальных подразделений. На занятии обсудили практику проведения учетно-регистрационных процедур на территории региона.

Во время встречи участники детально разобрали применение норм федерального законодательства, в том числе с учетом поправок, внесенных законом № 476-ФЗ в конце 2021 года.

Такие семинары проходят регулярно. Они направлены на повышение качества услуг, а также на актуализацию знаний специалистов.

Проведение систематической работы по обучению специалистов направлено на развитие и укрепление профессиональных компетенций сотрудников Управления, а также способствует обеспечить единый подход к оказанию государственных услуг Росреестра и повышению их качества.

Отдельное внимание уделили вопросам оформления прав на объекты недвижимости, которые находятся сразу в нескольких субъектах страны и относятся к кадастровому округу «Общероссийский».

Кроме того, специалисты обсудили порядок внесения в Единый государственный реестр недвижимости данных о наименовании объектов и видах разрешенного использования с учетом новых норм, закрепленных законом № 295-ФЗ.

Напомним, что с 1 марта закон, вступивший в силу, комплексно регулирует вопросы, связанные с установлением и изменением видов разрешенного использования земельных участков.

Параллельно участникам напомнили и о налоговых изменениях: с начала 2025 года действуют обновленные правила расчета государственной пошлины, закрепленные поправками в Налоговый кодекс.

Для упрощения работы с новыми тарифами Росреестр внедрил цифровой инструмент — онлайн-калькулятор, позволяющий заранее рассчитать размер госпошлины за регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Сервис доступен для всех пользователей и помогает быстрее ориентироваться в обновленных правилах.

Дополнительные сведения об облате госпошлины доступны по ссылке.