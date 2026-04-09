Росреестр Подмосковья провел методический семинар для кадастровых инженеров

В Управлении Росреестра Московской области прошла рабочая встреча с кадастровыми инженерами региона, посвященная актуальным изменениям в сфере учета и регистрации недвижимости. Мероприятие организовали как практический семинар.

К обсуждению подключились порядка ста специалистов, ведущих кадастровую деятельность в регионе. В рамках встречи представители ведомства подробно разобрали наиболее распространенные недочеты, которые возникают при подготовке технических и межевых планов, а также обратили внимание на нюансы оформления документации с учетом последних изменений законодательства.

Отдельный блок посвятили новым требованиям, вступившим в силу с февраля. Теперь при подготовке документов для подачи в Росреестр кадастровые инженеры обязаны указывать адрес объекта не в привычной форме, а через уникальный идентификатор. Это правило распространяется на межевые и технические планы, а также на карты-планы территорий.

Кроме того, участникам разъяснили обновленный порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков. С марта начал действовать федеральный закон, инициированный Росреестром, который системно регулирует вопросы установления и корректировки таких видов.

«Нововведения позволят сократить риск возникновения спорных ситуаций, устранить административные барьеры для граждан, застройщиков и органов власти в сфере земельных отношений и обеспечить дополнительную защиту прав собственности», — отметил заместитель начальника территориального отдела № 2 Антон Рыбников.

Росреестр продолжит поддерживать регулярный диалог с кадастровыми инженерами.