Росреестр Подмосковья провел конференцию по вопросам предоставления госуслуг

Подмосковное управление Росреестра провело видеоконференцию с территориальными отделами о повышении качества предоставления госуслуг. Участники встречи обсудили актуальные вопросы в сфере недвижимости.

В ходе встречи специалисты обсудили проверку нотариальных документов через Единую информационную систему нотариата, мониторинг решений о приостановлении и возврате заявлений, осуществление регистрационных действий в ускоренном порядке и другие вопросы.

«Для улучшения качества оказываемых государственных услуг в ведомстве регулярно проводят обучающие семинары, направленные на повышение уровня профессионализма и компетентности наших специалистов, что позволяет оптимизировать и усовершенствовать процесс предоставления государственных услуг Росреестра на территории региона», — сказала начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере. Ольга Скрябина.