Росреестр Подмосковья провел еще 50 бесед с жителями о пожарной безопасности
Жителям Подмосковья напомнили о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности в весенне-летний сезон. В Управлении Росреестра по региону подчеркнули, что в этот период особенно возрастает риск возникновения природных и бытовых возгораний, причиной которых зачастую становятся неосторожность и нарушение действующих норм.
Особое внимание специалисты обращают на случаи незаконного пала сухой травы, сжигания стерни и растительных остатков, а также разведения костров в жаркую и ветреную погоду.
Пожары нередко уничтожают лесные массивы, сельскохозяйственные посевы, жилые строения, а также становятся причиной гибели людей и животных.
Росреестр Московской области совместно с другими профильными структурами участвует в профилактических мероприятиях на землях сельхозназначения, территориях населенных пунктов и других категориях земель.
Инспекторы в рамках выездов проводят разъяснительную работу с собственниками и пользователями участков. С начала года специалисты организовали более 50 бесед. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность — от предупреждений до штрафов.
Кроме того, в Росреестре напомнили о вступившем в силу с сентября прошлого года постановлении правительства России, которое утвердило признаки неиспользования участков. Документ распространяется на земли населенных пунктов, а также садовые и огородные территории.
Руководствуясь перечнем признаков неиспользования, правообладатели будут знать, чего нельзя допускать на своих земельных участках, и смогут своевременно принять меры, необходимые для соблюдения законодательства.
Надежда Мешкова
заместитель начальника отдела государственного земельного надзора
Владельцы садовых и приусадебных территорий обязаны следить за состоянием своих участков и не допускать их зарастания сорной растительностью. Также одним из признаков неиспользования считается захламление отходами более половины площади участка.