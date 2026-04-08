Росреестр Подмосковья провел экзамен для арбитражных управляющих

В Московской области продолжается системная работа по подготовке специалистов в сфере антикризисного управления. Региональное управление Росреестра в этом году реализует программы дополнительного образования для арбитражных управляющих.

Обучение проходит при участии профильного ведомства на базе Московского финансово-юридического университета, а также в Центре подготовки управляющих. Курсы направлены на повышение квалификации специалистов.

Учебная программа охватывает ключевые аспекты профессии: слушатели изучают правовые основы процедур банкротства, действующее российское законодательство в этой сфере и в области оценки, а также экономические механизмы, лежащие в основе деятельности арбитражного управляющего. Отдельный блок посвящен практическим вопросам — от ведения процедур до взаимодействия с участниками процесса.

В конце зимы и начале весны состоялись очередные заседания комиссии, принимающей теоретический экзамен по единой программе подготовки. К испытаниям допустили 12 человек, 11 из которых успешно подтвердили свои знания.

В ближайшее время они получат соответствующие свидетельства, после чего смогут пройти стажировку и вступить в саморегулируемые организации. Только после выполнения этих условий специалисты получают официальный статус.