Росреестр Подмосковья провел 49 консультаций через мобильное приложение с января

Управление Росреестра по Московской области расширяет применение мобильного приложения «Инспектор». С его помощью жители и представители бизнеса могут дистанционно получать консультации, а также участвовать в профилактических и инспекционных визитах.

За первое полугодие 2026 года управление объявило 121 предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства, провело восемь профилактических визитов и 53 консультации. В 49 случаях специалисты использовали приложение «Инспектор».

Сервис позволяет проводить надзорные мероприятия по фото- и видеосвязи со смартфона или компьютера. Инспектор может удаленно осмотреть земельный участок, опросить владельца и зафиксировать процедуру дистанционно.

Для работы с приложением необходимы доступ в интернет и подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Записаться на консультацию можно в разделе «Контроль и надзор» либо с помощью специальной формы.

В заявке нужно указать вопрос, регион, а также удобные дату и время. После ее обработки пользователь получит ссылку для подключения к специалисту.

Приложение доступно для скачивания в магазинах приложений. Подробная инструкция размещена на портале контрольной деятельности.

«Использование приложения „Инспектор“ расширяет каналы коммуникации между государством и гражданами, упрощает процедуры взаимодействия и способствует повышению правовой грамотности населения. Для бизнеса и частных лиц это означает прозрачность процессов, экономию времени и возможность своевременно устранять причины потенциальных нарушений земельного законодательства», — отметил заместитель руководителя управления Владимир Бирюков.