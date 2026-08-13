Росреестр Подмосковья провел 22 заседания апелляционной комиссии с начала года

За первые шесть месяцев года апелляционная комиссия при Управлении Росреестра по Московской области провела 22 заседания и рассмотрела 583 жалобы на приостановку учетно-регистрационных действий. Все обращения отклонили, признав решения государственных регистраторов законными и обоснованными.

Комиссия помогает урегулировать споры до обращения в суд. Подать заявление можно в течение 15 рабочих дней после приостановления учета или регистрации — через портал госуслуг, личный кабинет кадастрового инженера, лично или по почте. Заседания проходят еженедельно в очном и дистанционном форматах.

«Деятельность апелляционной комиссии направлена на защиту законных интересов получателей услуг Росреестра, оптимизацию временных и ресурсных затрат заявителей, минимизацию судебных разбирательств и повышение доверия к системе государственного учета недвижимости», — отметил заместитель руководителя управления Павел Иванов.

С 1 января текущего года полномочия комиссии расширили. Теперь во внесудебном порядке можно обжаловать приостановление не только кадастрового учета, но и регистрации прав, ограничений, обременений и сделок с недвижимостью.

Формы документов и порядок подачи заявлений размещены на сайте Росреестра.