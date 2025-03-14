Росреестр Подмосковья проведет телефонные консультации для жителей 18 марта
Сотрудники Управления Росреестра по Московской области на следующей неделе расскажут жителям, почему на портале госуслуг могут отсутствовать сведения о недвижимости. Задать специалистам вопросы можно будет с 11:00 до 13:00.
Объекты недвижимости можно найти на госуслугах только в том случае, если имя, фамилия, отчество, паспортные данные и СНИЛС правообладателя совпадают со сведениями в Едином государственном реестре недвижимости.
Информация может не отображаться из-за отсутствия зарегистрированного в ЕГРН права собственности, технической ошибки в сведениях, смены документов заявителя или длительного обновления данных на портале.
Наличие сведений об объектах недвижимости в ЕГРН можно проверить при помощи бесплатного сервиса Росреестра или запросить на госуслугах выписку из реестра.
Связаться с сотрудниками службы можно будет 18 марта по номеру 8 (495) 223-45-41.