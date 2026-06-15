Росреестр Подмосковья проведет прямую линию по вопросам банкротства 17 июня

Специалисты отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций пподмосковного Росреестра проведут прямую линию по вопросам банкротства. Там рассмотрят жалобы, связанные с действиями арбитражных управляющих.

Горячая линия пройдет 17 июня с 11:00 до 13:00. Задать вопросы можно будет по номеру 8 (495) 223-45-41.

Жители смогут задать вопросы на следующие темы:

порядок обращения с жалобами на действия арбитражных управляющих, нарушающих положение Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

функции и полномочия арбитражного управляющего;

задачи арбитражного управляющего при проведении процедуры банкротства.

Для получения сведений об арбитражном управляющем, рейтинге его эффективности, наличии жалоб и других данных можно воспользоваться сайтом саморегулируемой организации, представителем которой является арбитражный управляющий, сервисами «Проверь арбитражного управляющего» и «Регистр арбитражных управляющих».

С начала 2026 года управление Росреестра составило 143 протокола об административных правонарушениях в отношении арбитражных управляющих. В результате вынесено шесть решений о наложении штрафов и 14 — о назначении наказания в виде предупреждения.