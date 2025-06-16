Росреестр Подмосковья проведет консультации по вопросам банкротства 18 июня

Специалисты отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра проведут телефонную линию по вопросам банкротства в Подмосковье. Она пройдет 18 июня с 11:00 до 13:00.

Жители региона смогут получить разъяснения о процедурах банкротства, полномочиях арбитражных управляющих и порядке подачи жалоб на их действия.

Консультация будет включать вопросы о требованиях федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», обязанностях управляющих и особенностях проведения процедур. Звонки будут принимать по номеру 8 (495) 223-45-41.

Дополнительную информацию об арбитражных управляющих можно найти на сайтах саморегулируемых организаций или через электронные сервисы «Проверь арбитражного управляющего» и «Регистр арбитражных управляющих».

«Сотрудники Управления рассматривают поступившие жалобы, заявления и обращения граждан, организаций, должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления на действия арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций, обеспечивают представление Росреестра в судах при рассмотрении дел о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего», — отметил начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Александр Туфар.