Росреестр Подмосковья проведет горячую линию по вопросам земельного надзора

Управление Росреестра по Московской области проведет прямую телефонную линию для консультирования граждан по вопросам земельного надзора. В пресс-службе ведомства уточнили, что звонки будут принимать 9 сентября с 11:00 до 13:00.

Специалисты отдела государственного земельного надзора будут давать консультации по номеру 8 (495) 223-45-41.

Инспекторы разъяснят жителям порядок действий при выявлении нарушений и помогут разобраться в правовых тонкостях эксплуатации участков. Эксперты разберут типовые ситуации, касающиеся самозахвата территорий, нецелевого использования земли или споров о границах.

Участникам консультации объяснят, как самостоятельно распознать признаки нарушения закона, куда именно направлять заявления, какие документы послужат доказательной базой, а также расскажут, как законно использовать участок, чтобы избежать претензий со стороны государства.

«Наша задача — не только выявлять и пресекать нарушения, но и помогать жителям Подмосковья разбираться в правовых вопросах, связанных с землей. Прямая связь с инспекторами позволяет оперативно разъяснять сложные моменты и предотвращать спорные ситуации с недвижимостью», — отметила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Московской области Вероника Маккамбаева.