Росреестр Подмосковья проведет горячую линию об устранении повторов в ЕГРН

Дублирование сведений в ЕГРН возникает, когда один и тот же объект недвижимости отражен в реестре несколько раз под разными кадастровыми номерами, несмотря на совпадение всех основных характеристик. Специалисты Управления Росреестра по Московской области 5 августа проведут телефонную линию, посвященную вопросам устранения таких данных.

Консультации будут доступны с 11:00 до 13:00 по номеру 8 (495) 223-45-41.

Во время телефонной линии жители Подмосковья смогут узнать, как устранить дублирование записей в ЕГРН, какие документы потребуются для исправления ошибок, сколько времени занимает рассмотрение обращения, а также получить ответы на другие вопросы.

Дополнительную информацию об объектах недвижимости можно получить на официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Росреестр совместно с Роскадастром на постоянной основе проверяет сведения ЕГРН, выявляя и устраняя дублирующие записи. Эта работа позволяет повысить достоверность данных, обеспечить защиту имущественных прав, сделать рынок недвижимости более прозрачным и повысить корректность налогообложения.

«Точность и полнота сведений ЕГРН — ключевой фактор надежной защиты прав собственников. Работа по нормализации данных позволяет исключить противоречия в реестре и минимизировать риски для граждан и бизнеса», — подчеркнула начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Ирина Хвалова.