Росреестр Подмосковья проведет горячую линию о сервисе для проверки участков

В Подмосковье 11 февраля расскажут о новом мобильном приложении для владельцев земли. Специалисты Росреестра по региону проведут в этот день горячую линию

С 11 до 13 часов все желающие смогут узнать, как использовать мобильное приложение «Инспектор» во время проверок участков.

Новый сервис помогает гражданам и бизнесу в доступной форме разобраться во всех интересующих вопросах государственного земельного надзора, что обеспечивает более прозрачное взаимодействие с гражданами, способствуя созданию благоприятного инвестиционного климата, а также приводит к снижению количества нарушений земельного законодательства.

Жители региона могут дистанционно подать заявление на консультацию по вопросам земельного законодательства. Сделать это можно через видеосвязь в этом приложении.

Во время горячей линии можно будет обсудить несколько важных тем: как работает земельный надзор, по каким правилам проходят проверки, а также узнать, как можно обжаловать действия инспекторов.

Также специалисты подскажут, где найти официальные требования к использованию земли.

Получить консультацию по работе с приложением «Инспектор» можно по номеру 8 (495) 223-45-41.