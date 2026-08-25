Росреестр Подмосковья проведет горячую линию о ранее учтенной недвижимости

В Московской области продолжается реализация проекта «Подмосковные дачи». Он в том числе направлен на актуализацию сведений о недвижимости и защиту имущественных прав жителей.

Одно из ключевых направлений работы — выявление правообладателей ранее учтенных объектов. Речь идет об участках и домах, права на которые возникли до 31 января 1998 года, однако информация об их владельцах до сих пор не внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

Получить помощь по этим вопросам жители могут в центрах содействия садоводам, которые работают в регионе по принципу «единого окна». Здесь специалисты сразу нескольких ведомств консультируют граждан по вопросам оформления недвижимости. В числе участников — представители Росреестра и Роскадастра, профильных министерств и органов местного самоуправления.

Сейчас такие центры работают в городских округах Щелково, Дмитровский и Богородский. Обратиться за консультацией можно лично или по видеосвязи, поэтому получить необходимую помощь могут и жители, которым неудобно приезжать в центр.

Заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Евгений Фадеев 26 августа проведет «телефонную линию». Он ответит на вопросы, связанные с установлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а также с реализацией проекта «Подмосковные дачи» в Московской области.

Телефонная линия пройдет с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (495) 223-45-41.

«Наличие в ЕГРН зарегистрированных прав граждан способствует защите их имущественных интересов, снижает риски мошенничества с недвижимостью и обеспечивает юридическую прозрачность сделок», — пояснил Евгений Фадеев.