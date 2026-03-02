Росреестр Подмосковья проведет горячую линию о проверке прав на недвижимость
Жители Московской области 4 марта смогут напрямую задать вопросы специалистам Управления Росреестра по региону. В этот день состоится горячая линия, посвященную ситуациям, когда нужно внести данные о ранее учтенной недвижимости.
Звонки будут принимать с 11:00 до 13:00 по номеру 8 (495) 223-45-41.
Тема связана с изменениями законодательства, которые начали действовать летом 2021 года. По этим правилам муниципалитеты вместе с региональным Росреестром и филиалом Роскадастра ищут владельцев объектов, поставленных на учет много лет назад. Если же выясняется, что здание или сооружение уже не существует, местные власти могут снять его с учета на основании акта осмотра — без вызова кадастрового инженера.
Во время телефонной консультации сотрудники территориального отдела № 5 объяснят, как проходит процедура поиска правообладателей старой недвижимости, кого она касается, зачем подтверждать права на такие объекты и как проверить, есть ли сведения о них в базе.
Сейчас в регионе активно приводят в порядок данные о недвижимости: уточняют границы участков, исправляют ошибки в записях и добавляют недостающую информацию. Это помогает избежать земельных конфликтов и возвращать в оборот объекты, которые фактически существуют, но формально нигде не значатся.
Полнота и актуальность данных ЕГРН положительно влияет на социально-экономическое развитие региона и его инвестиционный климат, а также обеспечивает защиту прав собственников недвижимости.
Александр Четверик
заместитель начальника территориального отдела № 5
К ранее учтенным относят недвижимость, права на которую возникли до 31 января 1998 года, однако сведения о владельцах так и не появились в реестре. Речь может идти об участках, зданиях, помещениях или недостроенных объектах.
С марта 2025 года правила их оформления обновились: теперь для внесения данных обязательно нужен межевой или технический план.