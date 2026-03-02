Росреестр Подмосковья проведет горячую линию о проверке прав на недвижимость

Жители Московской области 4 марта смогут напрямую задать вопросы специалистам Управления Росреестра по региону. В этот день состоится горячая линия, посвященную ситуациям, когда нужно внести данные о ранее учтенной недвижимости.

Звонки будут принимать с 11:00 до 13:00 по номеру 8 (495) 223-45-41.

Тема связана с изменениями законодательства, которые начали действовать летом 2021 года. По этим правилам муниципалитеты вместе с региональным Росреестром и филиалом Роскадастра ищут владельцев объектов, поставленных на учет много лет назад. Если же выясняется, что здание или сооружение уже не существует, местные власти могут снять его с учета на основании акта осмотра — без вызова кадастрового инженера.

Во время телефонной консультации сотрудники территориального отдела № 5 объяснят, как проходит процедура поиска правообладателей старой недвижимости, кого она касается, зачем подтверждать права на такие объекты и как проверить, есть ли сведения о них в базе.

Сейчас в регионе активно приводят в порядок данные о недвижимости: уточняют границы участков, исправляют ошибки в записях и добавляют недостающую информацию. Это помогает избежать земельных конфликтов и возвращать в оборот объекты, которые фактически существуют, но формально нигде не значатся.