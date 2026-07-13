Росреестр Подмосковья проведет горячую линию о правилах использования участков
Жители Подмосковья смогут получить бесплатные консультации по вопросам соблюдения земельного законодательства в рамках телефонной линии. Управление Росреестра по региону проведет мероприятие 15 июля с 11:00 до 13:00.
Во время консультации инспекторы отдела государственного земельного надзора разъяснят порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий в регионе, расскажут, как сообщить о нарушениях земельного законодательства, какие из них встречаются наиболее часто и каким образом их можно устранить.
Кроме того, жители смогут узнать о действующих размерах штрафов и других мерах ответственности, а также получить рекомендации, позволяющие избежать санкций. Задать интересующие вопросы можно по телефону +7 (495) 223-45-41.
Деятельность государственных инспекторов по использованию и охране земель направлена на обследование земельных участков, предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства. Эффективность и результативность мероприятий федерального земельного контроля (надзора) ведут к повышению уровня законности использования земельного фонда на территории региона, а также позволяют получать актуальные данные о земле и недвижимости для рационального использования земель.
Вероника Маккамбаева
начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Московской области
Напомним, с 1 сентября 2025 года действует постановление правительства, которое утвердило признаки неиспользования участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земель.