Росреестр Подмосковья проведет горячую линию о переоценке стоимости участков

В 2026 году в Подмосковье проведут масштабную переоценку кадастровой стоимости земельных участков. Специалисты обследуют около 4,2 миллиона объектов.

Новые значения, которые установят по итогам этой работы, начнут действовать для собственников с 1 января 2027 года.

Чтобы жители региона могли заранее разобраться в предстоящей процедуре, Управление Росреестра по Московской области организует специальную телефонную линию. Она пройдет 28 января. С 11:00 до 13:00 по номеру 8 (495) 223-45-41 специалисты отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости ответят на вопросы.

Все желающие смогут выяснить, как узнать текущую кадастровую стоимость земли, какая организация занимается расчетами в регионе и кто дает по ним разъяснения. Эксперты расскажут, как определить стоимость, если в объект внесли изменения, а также о том, как в случае несогласия оспорить оценку.

«В этом году кадастровая оценка недвижимости будет проводиться с использованием единого программного обеспечения — платформы Национальной системы пространственных данных. Применение платформы НСПД позволит оптимизировать процесс кадастровой оценки, сократит количество ошибок и повысит точность получаемых результатов», — пояснила исполняющая обязанности начальника отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Анна Бочарова.