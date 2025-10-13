Росреестр Подмосковья проведет горячую линию о передаче сведений в УФНС

Подмосковное управление Росреестра проведет горячую линию по вопросам направления актуальных сведений об объектах недвижимости в УФНС. Она будет работать 15 октября с 11:00 до 13:00.

Как рассказали в ведомстве, жители должны передавать в налоговый орган сведения об объектах недвижимости, в отношении которых совершались учетно-регистрационные действия, влияющие на кадастровую стоимость. Эту процедуру можно провести в цифровом виде при помощи системы межведомственного электронного взаимодействия.

На горячей линии сотрудники управления ответят на вопросы жителей о направлении актуальных сведений в УФНС, их отображении в личном кабинете и исключении дублирующих данных ЕГРН. Звонки будут принимать по телефону 8 (495) 223-45-41.

«В настоящее время процесс взаимодействия Росреестра и ФНС России полностью автоматизирован. На территории Московской области ведутся активные работы по повышению качества и достоверности сведений информационных ресурсов ведомств», — отметила начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Ирина Хвалова.

Проверить сведения о зарегистрированных правах можно при помощи сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости» на сайте Росреестра.