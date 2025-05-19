Росреестр Подмосковья проведет бесплатные телефонные консультации 21 мая

Жители Московской области смогут получить бесплатные консультации по вопросам, связанным с регистрацией договоров долевого участия. Специалисты Управления Росреестра по региону проведут телефонную консультацию 21 мая.

Сотрудники отдела предоставления государственных услуг расскажут о необходимых документах, правилах подачи заявлений, сроках регистрации, исправлении возможных ошибок в бумагах, размере пошлины, а также осветят другие темы.

«Заявления, направленные в электронном виде, отрабатываются ведомством в максимально короткие сроки, что способствует обеспечению полноты и качества сведений ЕГРН, а также повышению качества государственных услуг и сервисов Росреестра», — отметил начальник отдела предоставления государственных услуг в цифровой форме Максим Михалин.

Только в апреле 2025 года в Управление поступило около пяти тысяч заявлений на регистрацию договоров долевого участия в электронном виде. В Подмосковье электронные сделки регистрируют всего за один рабочий день.

Для получения консультации необходимо позвонить по телефону 8 (495) 223-45-41 с 11:00 до 13:00 часов.