Росреестр Подмосковья принял около 60 тысяч обращений от жителей с начала года

Около 60 тысяч обращений поступило в Управление Росреестра по Московской области за первые шесть месяцев года. Это на 0,22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда жители и организации направили 60 136 обращений.

Через платформу обратной связи на госуслугах поступило 57 190 обращений — 95,32% от общего количества. Еще более 2,8 тысячи заявлений направили по почте, передали лично или подали другими способами.

Подавляющее большинство заявителей — физические лица, на долю которых пришлось 99,35% обращений. Организации направили 0,64% заявлений, различные сообщества — 0,01%.

Чаще всего жители интересовались кадастровым учетом и регистрацией прав, отображением недвижимости на Госуслугах, внесением паспортных данных и СНИЛС в ЕГРН. Среди других распространенных тем — исправление адресов объектов, получение сведений из ЕГРН, расчет госпошлины и разъяснение законодательства в сфере учета и регистрации недвижимости.

За шесть месяцев сотрудники областного Управления Росреестра также приняли лично 1 554 заявителя. Записаться на прием можно по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания: 8-800-100-34-34.

Платформа обратной связи позволяет направлять электронные обращения, участвовать в опросах и общественных обсуждениях. Сервис доступен в разделе «Решаем вместе» на госуслугах, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» и на главной странице сайта Росреестра.

«Мы стремимся сделать взаимодействие с жителями региона максимально простым и удобным. Сегодня каждый может выбрать наиболее комфортный способ обращения в Управление — дистанционно или лично. Независимо от выбранного способа все обращения рассматриваются в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и в установленные сроки», — отметила начальник отдела общего обеспечения Елена Кобякова.