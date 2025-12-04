Росреестр Подмосковья принял 300 тысяч онлайн-заявок от органов власти с января

В Подмосковье полностью перешли на электронный формат взаимодействия с Росреестром при подаче заявлений от государственных органов и органов местного самоуправления. Документы теперь поступают и обрабатываются в цифровом виде, что значительно ускоряет работу.

С начала года в службу поступило около 300 тысяч электронных заявлений от органов власти. Большинство из них — примерно 200 тысяч — касались кадастрового учета, еще 80 тысяч — регистрации прав, и еще около 19 тысяч были поданы в рамках единой процедуры.

«Использование электронного документооборота способствует повышению эффективности и доступности государственных услуг, а также росту инвестиционной привлекательности региона. Управление ведет непрерывную работу по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», — уточнила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Полный переход на цифровой формат позволяет быстрее и точнее обновлять данные реестра недвижимости, делая процесс получения услуг качественнее.

Московская область первой внедрила оформление недвижимости через мобильное приложение «Госключ» для сделок с органами власти и местного самоуправления.

В следующем году работа по совершенствованию процесса продолжится.