Росреестр Подмосковья принял 188 тысяч заявок на регистрацию недвижимости за май

В мае 2026 года в подразделения подмосковного Росреестра поступило порядка 188 тысяч заявлений на проведение учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости. Из этого числа более 52 тысяч обращений пришлось на государственный кадастровый учет, а свыше 118 тысяч — на регистрацию прав собственности. Еще около 17 тысяч заявлений подано в рамках единой учетно-регистрационной процедуры.

Ведомство зафиксировало значительный спрос на отдельные виды сделок. На оформление ипотеки было подано более 11 тысяч заявлений, а на регистрацию договоров долевого участия в строительстве — свыше четырех тысяч. В последнем случае все обращения поступили в электронном виде. Всего в Едином государственном реестре недвижимости на сегодняшний день содержатся сведения более чем о 15 миллионах объектов, расположенных в области. Из них 4,5 миллиона — это земельные участки, остальные 10,5 миллиона приходятся на капитальные строения.

Одним из ключевых направлений работы управления остается увеличение доли цифровых услуг. Электронный формат позволяет существенно сократить сроки регистрации. Оформить документы дистанционно можно через официальный сайт Росреестра или «Госуслуги», причем заявки обрабатываются быстрее, чем при личном визите.

Начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова подчеркнула, что цифровизация делает взаимодействие с ведомством более комфортным. По ее словам, услуги доступны в любое время без очередей, а развитие инфраструктуры повышает эффективность обращений.

С прошлого года у заявителей также есть возможность воспользоваться ускоренной процедурой регистрации. Срок оказания услуги в таком режиме не превышает одного рабочего дня. Чтобы активировать ускоренный режим, необходимо поставить специальную отметку в заявлении о кадастровом учете или регистрации прав.