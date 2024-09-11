Росреестр Подмосковья принял 180 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости в августе

В августе 2024 года Росреестр Подмосковья провел более 180 тысяч учетно-регистрационных операций с недвижимостью. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

За месяц заявители подали более 19 тысяч обращений на регистрацию объектов недвижимости в рамках единой процедуры. На регистрацию ипотеки поступило свыше 11,3 тысячи заявлений, 92% из них — в электронном виде. Помимо этого, зарегистрировано около четырех тысяч договоров долевого участия, 95% — онлайн.

Отмечается, что Росреестр активно внедряет цифровые решения, упрощая оформление прав на недвижимость через свой официальный сайт.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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