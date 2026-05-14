Росреестр Подмосковья предостерег от новой схемы мошенничества с недвижимостью

В Управлении Росреестра по Московской области предупредили о новой мошеннической схеме, направленной против владельцев дачных участков. Злоумышленники начали рассылать жителям поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства с требованием срочно оплатить штраф по ссылке «со скидкой».

За нарушения земельного законодательства по результатам контрольных мероприятий Росреестр привлекает к административной ответственности.

После перехода злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на портале госуслуг .

При этом правообладатель земельного участка в обязательном порядке уведомляется Управлением в бумажном виде заказным письмом по почте или в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуг о времени и месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия, составления протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении.

Штрафы за нарушения земельного законодательства оплачивают исключительно на основании официального постановления, подписанного уполномоченным должностным лицом и заверенного печатью. Документ вручают лично, отправляют почтой или через госуслуги. Рассылку уведомлений через мессенджеры и сообщения не осуществляют.

Жителей призвали не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно проверять происхождение уведомлений о штрафах.

При возникновении сомнений можно обратиться в отдел государственного земельного надзора Управления по адресу: Москва, улица Амундсена, дом №11. Также есть возможность получить консультацию через портал госуслуг или по номеру телефона 8 (495) 223-45-08.

Кроме того, Росреестр подготовил специальное пособие по защите недвижимости от мошенников. В методичке собраны рекомендации по безопасной покупке жилья, проверке документов и защите от киберпреступников. Ознакомиться с материалами можно на сайте.