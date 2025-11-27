Росреестр Подмосковья получил еще 60 тысяч заявок на регистрацию недвижимости

Подмосковное управление Росреестра получила 59,9 тысячи заявления на учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу с начала года. Этот способ подачи документов упрощает процесс оформления недвижимости и делает его удобным и быстрым.

В управлении рассказали, что 51 тысяча заявок была связана с государственной регистрацией, еще 5,8 тысячи — с постановкой на кадастр. Еще 2,9 тысячи пришлось на заявления по единой учетно-регистрационной процедуре.

«Экстерриториальный принцип оказания государственных услуг Росреестра — это возможность обращения за государственной регистрацией прав и/или постановкой на государственный кадастровый учет на недвижимое имущество независимо от места расположения объекта недвижимости», — пояснили в ведомстве.

Для подачи документов моно воспользоваться официальным сайтом Росреестра или обратиться в МФЦ.

«Данная услуга востребована жителями Московской области и делает оформление прав на объекты недвижимости максимально удобным и доступным, сокращая временные и финансовые затраты, как для граждан, так и для представителей бизнеса», — отметила начальник отдела организации и контроля управления Ольга Козлова.