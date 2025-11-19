Росреестр Подмосковья получил еще 227 тысяч заявок на регистрацию недвижимости

Подмосковье занимает лидирующие позиции среди регионов по количеству сделок с недвижимостью. С начала года Росреестр получил более 1,6 миллиона заявлений, из которых 227 тысяч — в октябре.

Как рассказали в ведомстве, из 227 тысяч заявлений на государственный кадастровый учет поступило более 74 тысяч, а на регистрацию — около 132 тысяч.

Кроме того, ведомство получило 21 тысячу заявок по регистрации объектов в рамках единой процедуры.

На ипотеку подали более 13 тысяч заявлений, на договора долевого участия — еще семь тысяч. Большинство запросов поступило в электронном виде.

«Использование электронного документооборота помогает повышению эффективности и доступности государственных услуг, а также способствует росту инвестиционной привлекательности региона. Ведомство продолжает совершенствовать процесс оказания услуг, работает над повышением доли электронных сделок и сокращением сроков в интересах заявителей», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.