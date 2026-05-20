Росреестр Подмосковья получил еще 200 тысяч заявок на регистрацию недвижимости

В Подмосковье сохраняется высокий спрос на услуги в сфере оформления недвижимости. Только за апрель в Росреестр поступило порядка 200 тысяч заявлений, связанных с учетно-регистрационными действиями.

Наибольшую долю обращений составили заявления на регистрацию прав — их количество превысило 120 тысяч. Еще свыше 56 тысяч обращений касались государственного кадастрового учета. Кроме того, около 18 тысяч заявлений жители и организации подали в рамках единой процедуры, позволяющей одновременно провести кадастровый учет и регистрацию прав.

Стабильно востребованной остается регистрация ипотечных сделок. За месяц в Росреестр направили более 13 тысяч подобных заявок. Также в регионе продолжают активно оформлять договоры долевого участия: за апрель Росреестр получил свыше четырех тысяч таких заявлений, причем все они были поданы в электронном формате.

Жители Московской области все чаще используют цифровые сервисы для дистанционного оформления документов. Одной из самых популярных электронных услуг остается регистрация ипотеки. При этом срок оформления прав на жилую недвижимость по электронным заявлениям, включая ипотечные сделки, в регионе сейчас составляет всего сутки.