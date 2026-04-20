Росреестр Подмосковья получил еще 180 тысяч заявок на регистрацию недвижимости

В Московской области в марте зафиксирован высокий спрос на оформление недвижимости. В региональное управление Росреестра поступило свыше 180 тысяч заявок на проведение учетно-регистрационных процедур.

Значительная часть обращений пришлась на постановку объектов на государственный кадастровый учет — таких заявлений подали 50 тысяч. Еще порядка 115 тысяч заявок касались регистрации прав собственности.

Отдельное направление составили обращения по единой процедуре, объединяющей сразу несколько действий с объектом недвижимости, — их насчитали около 16 тысяч. Кроме того, поступило примерно 11 тысяч заявлений на оформление ипотеки и около четырех тысяч — на регистрацию договоров долевого участия, причем все они были поданы исключительно в электронном формате.

Параллельно с этим в регионе продолжается ввод в эксплуатацию нового жилья. Так, в марте на кадастровый учет поставили три жилых дома в комплексе «Времена года» в Наро-Фоминском округе, а также еще один дом в проекте «Первый квартал» в Ленинском округе.

Рост доли электронных обращений напрямую связан с развитием цифровых сервисов. Благодаря этому оформление недвижимости становится быстрее и удобнее: сокращаются сроки рассмотрения заявлений, упрощается процедура подачи документов, а доступ к сведениям из Единого государственного реестра недвижимости становится более оперативным и качественным.