Росреестр Подмосковья получил еще 153 тысячи заявок на регистрацию недвижимости

В Управлении Росреестра по Московской области подвели итоги работы за последний месяц зимы. В феврале поступило почти 153 тысячи заявлений, касающихся самых разных операций с объектами недвижимости.

Основная часть обращений традиционно касалась оформления прав собственности — таких заявлений набралось около 102 тысяч. Еще свыше 36 тысяч жителей и юридических лиц инициировали процедуру постановки объектов на кадастровый учет. Почти 14 тысяч раз жители региона обращались за проведением двух процедур одновременно, в рамках единого цикла.

Особый интерес по-прежнему вызывает сегмент ипотечного кредитования. В феврале на регистрацию жилищных займов поступило более 10 тысяч заявлений. Подавляющее большинство — 94% — оформили в электронном виде, без визитов в офисы. Еще свыше трех тысяч заявлений по договорам долевого участия поступило через онлайн-каналы.

С марта прошлого года действуют обновленные правила электронного взаимодействия с юридическими лицами, а с января 2026 года к обязательной цифровой подаче документов подключились садовые и гаражные товарищества, фермерские хозяйства и жилищные кооперативы.

«Управление продолжает работу по расширению доступности электронных услуг, снижению сроков регистрации и повышению комфорта для граждан. Напомним, что электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе и наиболее защищены от неправомерного доступа или утраты», — подчеркнула заместитель начальника отдела организации и контроля Наталья Королева.