Росреестр Подмосковья подвел итоги работы кадастровых инженеров за год

Росреестр Подмосковья подвел итоги работы кадастровых инженеров в 2025 году. Опубликованный рейтинг содержит данные о результатах деятельности более трех тысяч специалистов.

В рейтинге представили показатели работы кадастровых инженеров, в том числе количество положительных решений и отказов, информацию о саморегулируемой организации и номер специалиста в государственном реестре.

Услуги кадастрового инженера необходимы для постановки недвижимости на учет, определения границ земельного участка и проведения других работ.

«Предварительное ознакомление с рейтингом поможет жителям региона выбрать специалиста, который обеспечит качественное выполнение кадастровых работ и предоставит пакет документов для учетно-регистрационных действий, соответствующий требованиям законодательства», — отметила главный специалист-эксперт отдела организации и контроля управления Екатерина Серова.

Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.