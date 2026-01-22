Росреестр Подмосковья подвел итоги работы кадастровых инженеров за год
Росреестр Подмосковья подвел итоги работы кадастровых инженеров в 2025 году. Опубликованный рейтинг содержит данные о результатах деятельности более трех тысяч специалистов.
В рейтинге представили показатели работы кадастровых инженеров, в том числе количество положительных решений и отказов, информацию о саморегулируемой организации и номер специалиста в государственном реестре.
Услуги кадастрового инженера необходимы для постановки недвижимости на учет, определения границ земельного участка и проведения других работ.
«Предварительное ознакомление с рейтингом поможет жителям региона выбрать специалиста, который обеспечит качественное выполнение кадастровых работ и предоставит пакет документов для учетно-регистрационных действий, соответствующий требованиям законодательства», — отметила главный специалист-эксперт отдела организации и контроля управления Екатерина Серова.
Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.