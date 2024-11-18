Росреестр Подмосковья подписал договор о сотрудничестве с МФЦ и Роскадастром

Управление Росреестра по Московской области, ГКУ МО «Московский областной МФЦ» и филиал ППК «Роскадастр» по Московской области заключили трехстороннее соглашение о взаимодействии. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

Согласно новому соглашению, акцент сделан на улучшении качества и доступности государственных услуг, ускорении обработки документов и внедрении современных подходов в работе с заявителями. Взаимодействие охватывает государственный кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость, предоставление данных из Единого государственного реестра недвижимости, а также прием заявлений на земельные участки в Арктике и других северных регионах России.

«Сотрудничество МФЦ и Росреестра с 2022 года практически полностью перешло в цифровую плоскость. Это значительно ускорило процесс оказания услуг для заявителей и избавило нас от необходимости использовать бумажные документы», — отметила директор ГКУ МО «Московский областной центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Галина Варганова.

Начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина добавила, что взаимодействие Росреестра с МФЦ улучшает качество и сокращает сроки предоставления услуг, делая их более удобными для жителей Подмосковья.