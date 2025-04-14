Росреестр Подмосковья ответит на вопросы жителей на горячей линии 16 апреля

Представители Росреестра по Московской области проведут горячую линию по вопросам, связанным с соблюдением земельного законодательства, 16 апреля. Консультацию можно будет получить по телефону 8 (495) 223-45-41 с 11:00 до 13:00.

Инспекторы расскажут, как правильно действовать, если вы получили предупреждение о нарушении закона, и как избежать проблем с землей. Отмечается, что среди самых частых нарушений — самовольное занятие участка, использование земли не по назначению, а также неиспользование участка в течение долгого времени, особенно если он предназначен для строительства или ведения хозяйства.

Заброшенные участки могут стать причиной свалок, зарастания сорняками и пожаров, что может навредить соседям. Чтобы не допускать таких ситуаций, в регионе регулярно проводят разъяснительные мероприятия. За первый квартал 2025 года инспекторы уже организовали 1,2 тысячи таких встреч: 641 консультацию, 352 профилактических визита и 219 официальных предупреждений.