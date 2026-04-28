Росреестр Подмосковья обработал почти 28 тысяч обращений от жителей с января

В Управлении Росреестра по Московской области подвели итоги работы с обращениями жителей за первый квартал года. За это время поступило порядка 27,7 тысячи запросов, что заметно ниже показателей аналогичного периода прошлого года, когда их число превышало 31,8 тысячи.

В Росреестре связывают снижение количества обращений с повышением качества предоставления государственных услуг, а также с развитием цифровых инструментов. Все поступающие запросы рассматривают в рамках действующего законодательства и в установленные сроки.

Подавляющее большинство обращений — свыше 95% — жители направили через электронные сервисы, главным образом с помощью платформы обратной связи на портале госуслуг. Основной поток запросов пришелся на физических лиц.

Работа с обращениями граждан является одним из важных направлений деятельности Росреестра и направлена на повышение качества и доступности оказания государственных услуг для жителей региона. Мы стремимся к тому, чтобы граждане могли получать необходимые услуги и разъяснения максимально оперативно, в том числе в дистанционном формате, без необходимости дополнительного обращения.

Чаще всего жители региона обращались по вопросам кадастрового учета и регистрации прав собственности, корректности отображения объектов недвижимости в электронных сервисах, внесения персональных данных в ЕГРН. Также значительную часть запросов составили обращения за разъяснением норм законодательства.

За отчетный период специалисты управления провели 130 личных приемов. Попасть на них можно по предварительной записи, в том числе через контактный центр по номеру 8-800-100-34-34.

Жители Подмосковья все активнее используют цифровые каналы, а платформа обратной связи становится ключевым инструментом для взаимодействия с государственными структурами. С ее помощью можно не только направить обращение, но и участвовать в опросах и обсуждениях.