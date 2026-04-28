Росреестр Подмосковья обработал почти 28 тысяч обращений от жителей с января
В Управлении Росреестра по Московской области подвели итоги работы с обращениями жителей за первый квартал года. За это время поступило порядка 27,7 тысячи запросов, что заметно ниже показателей аналогичного периода прошлого года, когда их число превышало 31,8 тысячи.
Подавляющее большинство обращений — свыше 95% — жители направили через электронные сервисы, главным образом с помощью платформы обратной связи на портале госуслуг. Основной поток запросов пришелся на физических лиц.
В Росреестре связывают снижение количества обращений с повышением качества предоставления государственных услуг, а также с развитием цифровых инструментов. Все поступающие запросы рассматривают в рамках действующего законодательства и в установленные сроки.
Работа с обращениями граждан является одним из важных направлений деятельности Росреестра и направлена на повышение качества и доступности оказания государственных услуг для жителей региона. Мы стремимся к тому, чтобы граждане могли получать необходимые услуги и разъяснения максимально оперативно, в том числе в дистанционном формате, без необходимости дополнительного обращения.
Елена Кобякова
начальник отдела общего обеспечения
Чаще всего жители региона обращались по вопросам кадастрового учета и регистрации прав собственности, корректности отображения объектов недвижимости в электронных сервисах, внесения персональных данных в ЕГРН. Также значительную часть запросов составили обращения за разъяснением норм законодательства.
За отчетный период специалисты управления провели 130 личных приемов. Попасть на них можно по предварительной записи, в том числе через контактный центр по номеру 8-800-100-34-34.
Жители Подмосковья все активнее используют цифровые каналы, а платформа обратной связи становится ключевым инструментом для взаимодействия с государственными структурами. С ее помощью можно не только направить обращение, но и участвовать в опросах и обсуждениях.