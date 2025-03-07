Росреестр Подмосковья назвал топ популярных сервисов национальной системы данных

Росреестр запустил единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» в 2023 году. Она заработала по госпрограмме, утвержденной правительством в декабре 2021 года.

Цель платформы — создать единый ресурс о земле и недвижимости, объединяя данные из федеральных и региональных систем. Благодаря этому граждане, бизнес и органы власти смогут получать нужную информацию в одном окне. Это поможет в развитии территорий и упростит доступ к важным сведениям.

«Использование ФГИС ЕЦП НСПД повысит эффективность использования земель и позволит комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, проектирования и строительства объектов, упростит процессы сбора данных для принятия управленческих решений, а также поможет реализовать национальные цели по обеспечению жителей комфортным жильем с качественной инфраструктурой», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Сейчас в системе 20 сервисов, которые можно найти на сайте Росреестра. Они позволяют искать земельные участки, получать разрешения на строительство, узнавать правовой статус территорий и объектов, а также работать с картографическими слоями. В 2024 году самыми популярными стали сервисы «Карта НСПД», «Градостроительная проработка онлайн» и «Земля просто».