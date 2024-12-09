Росреестр Подмосковья назвал преимущества цифровизации услуг

С начала года в Росреестр Подмосковья поступило более 130 тысяч электронных заявлений на учетно-регистрационные действия, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Цифровизация ведомства, проводимая в сотрудничестве с центральным аппаратом Росреестра и Мингосуправления региона, продолжается несколько лет. Одним из важных шагов стал перевод взаимодействия в полностью электронный формат. Так, с 2022 года все органы власти и местного самоуправления подают заявки на регистрацию прав и кадастровый учет только в электронном виде.

Это касается сделок с физическими и юридическими лицами, связанных с муниципальными услугами в сфере недвижимости: постановки и снятия с кадастрового учета, регистрации прав, перехода и прекращения прав собственности, а также исправлений ошибок в Едином государственном реестре недвижимости.

Отмечается, что использование единой электронной системы позволяет сократить сроки рассмотрения заявлений и сделать регистрационные процедуры более доступными для граждан и организаций.