Росреестр Подмосковья назвал особенности работы с электронными закладными

Электронная закладная — это цифровой документ, подтверждающий залог недвижимости по ипотечному кредиту. В ней содержится информация о заемщике, залогодателе, кредитном договоре, сумме займа, сроках выплаты и объекте ипотеки. Росреестр Подмосковья рассказал, какие особенности присущи работе с электронными закладными.

Такая закладная хранится в депозитарии — специальной организации, которая занимается учетом и хранением ценных бумаг. Это исключает риск потери документа и мошенничества.

Вся процедура проходит онлайн: банк сам передает документы в Росреестр, без необходимости личного визита в МФЦ. Закладная оформляется через портал госуслуг или сайт регистрационного органа и подписывается электронной подписью всех участников сделки. После регистрации документ передается в депозитарий.

«Управление активно взаимодействует со всеми участниками рынка недвижимости, в том числе с кредитными организациями, для повышения качества и эффективности предоставления государственных услуг в электронном виде. Использование онлайн-сервисов при предоставления государственных услуг, обеспечение безопасности технологий — важная задача, касающаяся интересов граждан», — отметил заместитель начальника отдел предоставления государственных услуг в электронном виде Александр Четверик.

Электронная закладная также упрощает процесс снятия обременения после выплаты ипотеки. Банк сам подает заявку в Росреестр, а регистрационная запись об ипотеке погашается в электронном виде, без бумажных документов. По данным Росреестра, в Московской области более 90% ипотечных сделок уже оформляется онлайн.