Росреестр Подмосковья напомнил порядок проверки недвижимости перед сделкой

Перед заключением сделок с недвижимостью специалисты Росреестра Подмосковья рекомендуют заранее проверять юридический статус объекта. Речь идет, в частности, об арестах, запретах на регистрационные действия, ипотеке или сервитутах.

В Едином государственном реестре недвижимости могут содержаться сведения об ограничениях, способных повлиять на оформление прав.

Получить полную информацию о наличии обременений можно с помощью специальной выписки из реестра. В документе указывают данные о лице, в отношении которого запрашивают сведения, а также перечисляют все зарегистрированные ограничения прав, тип объекта недвижимости и характер обременений.

Запросить информацию вправе только сам правообладатель, его законные представители, наследники, залогодержатели или нотариус.

В то же время для потенциальных покупателей доступен более широкий формат — выписка с общедоступными сведениями об объекте. В ней отражаются основные характеристики недвижимости и зарегистрированные права, включая ограничения. Такой документ позволяет оценить риски еще до подписания договора и избежать ситуаций, когда регистрация перехода права собственности может быть приостановлена.

Если в реестре зафиксирован арест или запрет, любые регистрационные действия остановят до момента поступления официального решения суда или уполномоченного органа о снятии ограничения. После получения соответствующих документов запись в реестре обновят.