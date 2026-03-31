Росреестр Подмосковья напомнил о запрете на выжигание сухой травы

С приходом весны в Подмосковье традиционно фиксируют резкий скачок числа природных возгораний. Самыми опасными из них считаются лесные пожары и неконтролируемые палы сухой травы — они наносят огромный ущерб экологии, экономике и здоровью людей.

В подавляющем большинстве случаев их причиной становится сам человек.

Чтобы противостоять этой угрозе, Управление Росреестра по Московской области вместе с другими территориальными ведомствами проводит комплекс профилактических мер. На всей территории региона пресекают выжигание растительности, собирают сведения о земельных участках, где уже случились природные пожары, и о тех, что могут попасть в зону неконтролируемого огня.

Владельцев земли призывают неукоснительно соблюдать правила противопожарного режима: вовремя убирать мусор, сухую траву и поросль, регулярно косить траву и удалять кустарник.

Категорически запрещено выжигать сухую растительность, так как такие палы почти всегда выходят из-под контроля. Если же в исключительном случае возникает необходимость сжечь растительные отходы, нужно использовать металлическую или любую другую негорючую емкость, соблюдать безопасные расстояния до домов, хозпостроек, хвойных и лиственных деревьев, а также обязательно держать наготове металлический лист подходящего размера, чтобы при необходимости мгновенно перекрыть огонь.

«Соблюдение указанных правил поможет предотвратить пожары и обеспечить безопасность граждан и окружающей среды. Подмосковный Росреестр призывает всех владельцев земельных участков ответственно подходить к их содержанию и соблюдать установленные нормы», — подчеркнула заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Надежда Мешкова.

В случае возникновения любого пожара необходимо немедленно звонить по номеру 112.