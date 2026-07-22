Росреестр Подмосковья напомнил о запрете на выжигание сухой травы

В Подмосковье усилили меры по профилактике природных и бытовых пожаров. Управление Росреестра по региону напомнило владельцам земельных участков о необходимости неукоснительно соблюдать требования безопасности и ответственно относиться к содержанию территории.

На территории населенных пунктов, в лесных массивах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор. Не менее важно не допускать захламления участков.

Большинство пожаров происходят по вине человека. Причинами становятся неосторожное обращение с открытым огнем, игнорирование действующих требований безопасности, а также преднамеренное выжигание сухой травы.

При жаркой и ветреной погоде даже небольшой пал способен за считанные минуты выйти из-под контроля. Дополнительную опасность представляют заброшенные территории.

Особое внимание Росреестр обратил на обязанность собственников поддерживать земельные участки в надлежащем состоянии. Садовые, огородные и приусадебные территории следует своевременно очищать от сорняков. Кроме того, одним из официальных признаков неиспользования участка считается его захламление или загрязнение отходами более чем на половине площади.