Росреестр Подмосковья напомнил о запрете на выжигание сухой травы
В Подмосковье усилили меры по профилактике природных и бытовых пожаров. Управление Росреестра по региону напомнило владельцам земельных участков о необходимости неукоснительно соблюдать требования безопасности и ответственно относиться к содержанию территории.
На территории населенных пунктов, в лесных массивах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор. Не менее важно не допускать захламления участков.
Большинство пожаров происходят по вине человека. Причинами становятся неосторожное обращение с открытым огнем, игнорирование действующих требований безопасности, а также преднамеренное выжигание сухой травы.
При жаркой и ветреной погоде даже небольшой пал способен за считанные минуты выйти из-под контроля. Дополнительную опасность представляют заброшенные территории.
Особое внимание Росреестр обратил на обязанность собственников поддерживать земельные участки в надлежащем состоянии. Садовые, огородные и приусадебные территории следует своевременно очищать от сорняков. Кроме того, одним из официальных признаков неиспользования участка считается его захламление или загрязнение отходами более чем на половине площади.
Соблюдение противопожарных требований позволит избежать чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, сохранить земельные угодья, объекты недвижимости и инфраструктуру региона.
Надежда Мешкова
заместитель начальника отдела государственного земельного надзора
Для снижения вероятности возникновения пожаров и предотвращения чрезвычайных ситуаций специалисты Управления Росреестра по Московской области усилили профилактическую деятельность на территории региона.
Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь административную ответственность. В зависимости от обстоятельств нарушителям могут вынести предупреждение или назначить штраф.