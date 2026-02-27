Росреестр Подмосковья напомнил о возможностях сервиса дистанционных консультаций

В эфире «Радио 1» начальник отдела государственного земельного надзора Росреестра Подмосковья Вероника Маккамбаева рассказала, как работает мобильное приложение «Инспектор». Сервис позволяет получать консультации дистанционно.

Общение с инспектором проходит по видеосвязи. Кроме того, желающие могут подать заявку на профилактический визит и уточнить требования законодательства без личной встречи.

Программу используют для проверки соблюдения обязательных норм, разъяснения правил и проведения контрольных мероприятий в онлайн-формате, благодаря чему процедуры занимают меньше времени и не требуют выезда специалистов.

Через приложение пользователи могут узнать, как проходит земельный надзор, какие документы и положения нормативных актов проверяют и какие требования действуют в конкретной ситуации.

«Приложение „Инспектор“ значительно повысит эффективность работы государственного контроля, сократит время обработки заявок и обеспечит более прозрачное взаимодействие с гражданами, способствуя созданию благоприятного инвестиционного климата», — пояснила Вероника Маккамбаева.