Росреестр Подмосковья напомнил о проекте по предварительной проверке техпланов

С начала года в пилотный проект по предварительной проверке технических планов вовлечено 186 объектов недвижимости в Подмосковье. Благодаря этому объекты поставили на кадастр еще до завершения строительства.

Пилотный проект направлен на кадастровый учет многоквартирных домов, социальных объектов и инвестпроектов до их ввода в эксплуатацию. Всего с начала года он охватил 165 МКД, 11 детских садов и 10 общеобразовательных учреждений.

Для предварительной проверки техпланов в Подмосковье работает электронный сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» на официальном сайте Росреестра.

Управление регулярно проводит заседание рабочих групп и обучающие семинары для исправления ошибок и оказания методической помощи.

«Проект предварительной проверки технических планов способствует оптимизации процедуры вовлечения в гражданский оборот объектов недвижимости. Развитие социальной инфраструктуры региона влечет за собой устойчивое улучшение качества жизни граждан», — сказал заместитель руководителя управления Павел Иванов.